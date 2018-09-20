Donald Trump'ın önerisini, İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizie'nin Haziran'daki Beyaz Saray ziyaretine eşlik eden İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell açıkladı. Trump'ın duvar fikrini bu ziyaret sırasında önermiş olabileceği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'da göçmen sorununu çözmek için İspanya'nın Afrika'daki sınırlarına duvar örmesi önerisinde bulunduğu önü sürüldü.

El Pais'in haberine göre, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, haziran ayında ABD'yi ziyareti sırasında Trump'ın kendisine İspanya'nın Sahra çevresine duvar örmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Habere göre Borrell, Trump'ın önerisinden geçen hafta Madrid'deki bir etkinlik sırasında söz etti ve bu stratejiye katılmadığını dile getirdi. ABD Başkanı Trump'ın, İspanya Dışişleri Bakanı'na "Sahra ile sınır, bizim Meksika ile sınırımızdan daha büyük olamaz." dediği de iddia edildi.

Trump, önerisine karşılık Sahra Çölü'nün uzunluğunun yaklaşık 5 bin kilometre olduğunu söyleyen İspanyol diplomatlara, "Sahra sınırı bizim Meksika sınırımızdan daha büyük olamaz" diye yanıt verdi.

Öte yandan söz konusu etkinlikte Avrupa'daki göçmen sorununa da değinen Borrell'in "Göçmen sorunu para ile çözülmez, duygusal bir sorun. Avrupalı toplumlar, belirli bir orandan fazla göçmeni içine alacak bir yapıya sahip değil. Özellikle de bunlar Müslüman ise." görüşünü savunduğu belirtildi.

Sol görüşlü Sosyalist İşçi Partisi'nin üyesi olan Borrell'in, göçmen konusunda mevcut İspanyol hükümetinin İtalya, Macaristan ve Polonya'daki hükümetlerden daha ılımlı olduğuna dikkat çektiği ve "Göçmen sorununu Salvini'nin yöntemiyle çözmeyeceğiz." diyerek, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmen karşıtı politikalarını eleştirdiği kaydedildi.

Afrika kıtasının kuzeybatısında yer alan Sahra bölgesinde egemenlik hakkı bulunmayan İspanya, Fas toprakları üzerinde bulunan Ceuta ve Melilla kentlerini egemenliği altında tutuyor. İspanya'nın 2013 yılında Ceuta ve Melilla kentlerindeki Fas sınırını yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde dikenli tellerle örmesi ve bunun ölümlere yol açması çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve bazı AB kurumları tarafından eleştiriliyor.

Trump, seçim kampanyası sırasında yaklaşık 3 bin 150 kilometre olan ABD-Meksika sınırına kaçak göçü önlemek için duvar örme vaadinde bulunmuştu.

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