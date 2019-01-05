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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvara ilişkin Kongre üyelerine gönderdiği mektupta, "Duvarlar işe yarıyor. Onun için zengin, güçlü ve başarılı insanlar evlerinin etrafına duvar örerler." ifadesini kullandı.
Trump, bütçe krizine dönüşerek, federal hükümetin iki haftadır kapalı kalmasına yol açan Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarla ilgili Kongre üyelerine mektup gönderdi.
Gün içinde aralarında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve New York Senatörü Chuck Schumer'in de bulunduğu kongrenin önde gelen Demokrat isimleri ile toplantısının sonuç kaldığını hatırlatan Trump, kongrenin yeni seçilen üyelerine Meksika duvarı için fon sağlamaları çağrısında bulundu.
"YASADIŞI GÖÇMENLİK, ADİL DEĞİL, MERHAMETSİZ VE ZALİMCEDİR"
İsrail'in Filistin'de ördüğü "utanç duvarını" örnek gösteren Trump'ın mektubunda "Duvarlar işe yarıyor. Onun için zengin, güçlü ve başarılı insanlar evlerinin etrafına duvar örerler." ifadesi yer aldı.
Mektubunda geçen yıl içerisinde ABD'ye yasadışı göçmen girişlerine ilişkin bazı veriler paylaşan Trump, "Yasadışı göçmenlik, hiçbir şekilde ilerici bir şey değil. Adil değil, merhametsiz ve zalimcedir. Çok insan ölüyor. Hem bu yola çıkanlara hem de onların geldiği topluma can güvenliği, kamu güvenliği ve para bakımından maliyeti var." değerlendirmesinde bulundu.
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