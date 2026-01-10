Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.200,95 %0,93
        DOLAR 43,0761 %0,08
        EURO 50,1329 %-0,24
        GRAM ALTIN 6.251,35 %0,91
        FAİZ 37,05 %0,27
        GÜMÜŞ GRAM 110,69 %4,00
        BITCOIN 90.627,00 %0,26
        GBP/TRY 57,7599 %-0,33
        EUR/USD 1,1637 %-0,20
        BRENT 63,34 %2,18
        ÇEYREK ALTIN 10.220,96 %0,91
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan kredi kartı faizlerinde 'yüzde 10 sınırı' çağrısı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan kredi kartı faizlerinde 'yüzde 10 sınırı' çağrısı

        ABD Başkanı Donald Trump, kredi kartı faiz oranlarına bir yıl boyunca yüzde 10'luk sınır getirilmesi çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 10:33 Güncelleme: 10.01.2026 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan kredi kartı faizi çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında yüzde 20 ila yüzde 30 arasında veya daha yüksek faiz uygulayan kredi kartı şirketlerinin yaygınlaştığını öne süren Trump, "Kredi kartı şirketleri tarafından Amerikan halkının 'soyulmasına' artık izin vermeyeceğimizi bildiririz." ifadesini kullandı.

        Trump, şunları kaydetti:

        "20 Ocak 2026 tarihinden itibaren, ABD Başkanı olarak kredi kartı faiz oranlarına bir yıllık yüzde 10'luk sınır getirilmesini talep ediyorum. Tesadüfen 20 Ocak tarihi, çok başarılı Trump yönetiminin birinci yıl dönümüne denk geliyor."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dekoratif kemer faciasında yeni görüntüler

        İzmir'in Menemen ilçesinde Doktor Mehmet Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı'nın (35) düğün salonunun bahçe giriş kapısında devrilen dekoratif kemerin altında kalıp, hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Daha 17 yaşında Melek... Korkutan bekleyiş!
        Daha 17 yaşında Melek... Korkutan bekleyiş!
        Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        "SDG güç gördüğü zaman pozisyon değiştiriyor"
        "SDG güç gördüğü zaman pozisyon değiştiriyor"
        "İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor gibi"
        "İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor gibi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bebek Hoteli'nde ikinci arama
        Bebek Hoteli'nde ikinci arama
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Buruk ve Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!
        Buruk ve Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!