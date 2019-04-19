ABD Adalet Bakanı William Barr'ın Özel Yetkili Savcı Robert Muller'in ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası üzerine devam eden davada Trump aleyhine bir delilin elde edilmediğine dair yaptığı ön açıklama sonrası, Başkan Donald Trump da açıklama yaptı.

"OYUN BİTTİ"

Sosyal medya hesabında fenomen dizi Game of Thrones'a (Taht Oyunları) atıfta bulunan Trump, "Gizli anlaşma yok, blokaj yok. Kıskananlar ve sol kanattaki radikal demokratlar için oyun bitti" yazılı bir görsel paylaştı.

Donald Trump, geçtiğimiz yıl da İran'a yönelik başlatılacak yaptırımlara ilişkin sosyal medya hesabında, Game of Thrones dizisinin 'Winter is Coming' temalı afişi kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" yazılı bir paylaşımda bulunmuştu.

"GİZLİ ANLAŞMA YOK" VİDEOSU

Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü davaya dair hazırlanan raporda kendisi ile Rusya arasında bir bağlantı bulunamamasının üzerine sosyal medya hesabından "Gizli anlaşma yok" dediği bir video yayınladı.



Trump sosyal medya hesabı üzerinden 2 senedir defalarca 'gizli anlaşma yok' dediği anları bir kolaj halinde yayınladı. Videoda ayrıca ABD'li basın çalışanlarının rapor karşısında yaşadıkları şaşkınlık anları da yer aldı. Trump, "Daima söylediğim gibi, gizli anlaşma yok, blokaj yok" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2019

"DELİL BULUNAMADI"

ABD Adalet Bakanı William Barr, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulunamadığını söyledi.

ABD Adalet Bakanı William Barr, tamamlanan Mueller raporunda, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasından herhangi birinin Rusya hükümetiyle gizli işbirliği yaptığına dair kanıt bulunamadığını belirtti. Barr gazetecilere yaptığı açıklamada, Mueller raporunun güncellenmiş bir versiyonunun bugün daha sonra yayınlanmasının beklendiğini ve raporun ABD Kongresine sunulacağını söyledi. Barr, Mueller raporunda, Trump ekibinin Ruslarla işbirliği yaptığına ilişkin bir delil bulmadığını söyledi.

Barr, Mart ayında yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır devam eden soruşturma sonucunda özel yetkili savcının Trump’ın kampanyasının ya da başka Amerikalıların, Ruslarla işbirliği yaptığına ilişkin bir delil bulamadığını söylemişti.