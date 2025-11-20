Habertürk
        Trump'tan Ronaldo ile futbol paylaşımı | Dış Haberler

        Trump'tan Ronaldo ile futbol paylaşımı

        ABD Başkanı Trump, Portekizli futbolcu Ronaldo ile Beyaz Saray'da futbol oynarken yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir video paylaştı

        Giriş: 20.11.2025 - 14:18 Güncelleme: 20.11.2025 - 14:18
        Trump'tan Ronaldo ile futbol paylaşımı
        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Beyaz Saray'da futbol oynarken yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir videosunu paylaştı.

        Görüntüde, Trump ve Ronaldo'nun Oval Ofis'te karşılıklı futbol oynadığı görülüyor.

        Portekizli futbolcu Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna düzenlenen akşam yemeğine de katılmıştı.

