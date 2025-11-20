Trump'tan Ronaldo ile futbol paylaşımı
ABD Başkanı Trump, Portekizli futbolcu Ronaldo ile Beyaz Saray'da futbol oynarken yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir video paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Beyaz Saray'da futbol oynarken yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir videosunu paylaştı.
Görüntüde, Trump ve Ronaldo'nun Oval Ofis'te karşılıklı futbol oynadığı görülüyor.
Portekizli futbolcu Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna düzenlenen akşam yemeğine de katılmıştı.