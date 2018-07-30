ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına yapmayı planladığı güvenlik duvarı ile ilgili ısrarı sürüyor. 'Sınır güvenliği' için demokratların oy vermemeleri halinde hükümetin çalışmalarını durdurmakla tehdit etti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Piyango, yakalama, serbest bırakma ve buna benzer şeylerden kurtulup, sonuçta liyakate dayalı göç sistemine geçmek gerekiyor. Ülkemize seçkin insanların gelmesine ihtiyacımız var" dedi.

Trump, aylar önce de yaptığı açıklamada "Eğer Kongre çalışmalar için gerekli kaynağı sağlamakta başarısız olursa, sınır güvenliğimizi sağlayamadığımız için federal hükümeti kapatmaktan başka çaremiz kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'ye seçkin insanlar gelmesini isteyen Trump, daha önce de Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri aşağılayarak, "Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." açıklamasıyla tepki çekmişti.

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