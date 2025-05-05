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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan, TikTok için verilen sürenin uzatılabileceği mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Trump'tan, TikTok için verilen sürenin uzatılabileceği mesajı

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın yürürlüğe gireceği tarihin uzatılabileceği mesajını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:24 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:24
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        Trump'tan, TikTok için verilen sürenin uzatılabileceği mesajı
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        Trump, NBC News'e verdiği mülakatta, TikTok uygulamasına ilişkin konuştu.

        Herhangi bir anlaşma olmaması halinde uygulamanın yasaklanmasına ilişkin yasanın yürürlüğe gireceği tarihi uzatıp uzatmayacağı sorusuna Trump, uzatabileceği şeklinde cevap verdi.

        TikTok'un ABD gençleri arasındaki popülerliğine dikkat çeken Trump, uygulamanın "kalbinde bir yeri" olduğunu söyledi.

        TikTok, Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, aynı gün yeniden erişime açılmıştı.

        ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk gününde bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamış, 4 Nisan'da da bu süreyi 75 gün uzatmıştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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