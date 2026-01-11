Habertürk
        Trump'tan Venezuela petrolüne ilişkin başkanlık kararnamesi

        Trump'tan Venezuela petrolüne ilişkin başkanlık kararnamesi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela petrolünden elde edilen geliri korumak amacıyla bir başkanlık kararnamesi imzaladığı bildirildi

        Giriş: 11.01.2026 - 02:49 Güncelleme: 11.01.2026 - 02:52
        Trump, Venezuela’nın petrol gelirini yargı süreçlerine karşı korumak amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi yayımladı.

        AA'nın haberine göre kararda, petrol gelirinin Venezuela’ya ait olduğu, ABD tarafından "hükümet ve diplomatik amaçlar" için tutulduğu ve özel hak iddialarına konu edilemeyeceği belirtildi.

        Kamuoyuna açıklanan başkanlık kararnamesinde, Venezuela’nın petrol gelirinin değerlendirildiği fonların korumasız kalmasının, "ABD’nin Venezuela’da ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaya yönelik kritik çabalarını baltalayabileceği" değerlendirmesi yapıldı.

        Trump, kararnamenin duyurulmasından önce, ABD merkezli Truth Social platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela halkını seviyorum ve Venezuela’yı yeniden zengin ve güvenli hale getirmek için şimdiden çalışmalara başladım." ifadelerini kullanmıştı.

        ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin ardından, 9 Ocak’ta Beyaz Saray’da ABD’li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela’nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını söylemişti.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

