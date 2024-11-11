Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Trump’ın yeni döneminde Çin’in nükleer uçak gemisi hamlesi: Güç dengeleri yeniden şekilleniyor | Dış Haberler

        Trump’ın yeni döneminde Çin’in nükleer uçak gemisi hamlesi: Güç dengeleri yeniden şekilleniyor

        Donald Trump'ın başkanlık görevine geri dönmesiyle birlikte, Çin'in nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi geliştirme çabaları, Washington'da öncelikli bir tehdit olarak ele alınmaya başladı. Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in analizi...

        Giriş: 11.11.2024 - 21:11 Güncelleme: 11.11.2024 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'e nükleer uçak gemisi hamlesi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD’li diplomatik kaynaklar ve istihbarat raporları, Pekin’in bu alandaki hızlı ilerlemesine dikkat çekerken, Çin’in bu hamlesinin küresel deniz gücü dengesini kökten değiştirebileceği vurgulanıyor.

        Çin’in Nükleer Uçak Gemisi Planı: Hızla İlerleyen Bir Proje

        Uydu görüntüleri ve diplomatik analizlere göre, Çin, nükleer enerjiyle çalışan bir uçak gemisi geliştirme yolunda büyük bir mesafe kat etti. Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nün raporlarına göre, Çin karada bir prototip nükleer reaktör geliştirdi ve bu reaktörün uçak gemisi boyutunda bir yüzey gemisine entegre edilmesi planlanıyor. Bu durum, Pekin’in küresel denizlerde uzun süreli operasyonlar yapma kapasitesini artırarak hem askeri hem de stratejik gücünü genişleteceğini gösteriyor.

        REKLAM

        Çin’in şu anda üç uçak gemisi bulunuyor ve bunlardan biri tamamen Çin tarafından tasarlanmış olan “003 Fujian” sınıfı gemi. Ancak nükleer enerjiyle çalışacak dördüncü gemi, Çin donanmasının yalnızca bölgesel değil, küresel bir güç haline gelmesi için stratejik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Çin’in planına göre bu gemiler, taşıma kapasitelerini artırmanın yanı sıra elektromanyetik kalkış sistemleriyle donatılacak ve küresel hareket kabiliyetlerini daha da genişletecek.

        Pentagon ve ABD İstihbaratından Kritik Raporlar

        ABD istihbarat birimleri, Trump’ın başkan seçilmesinin hemen ardından Çin’in nükleer uçak gemisi projeleriyle ilgili kapsamlı bir raporu Trump’ın ekibine sundu. Bu raporlar, Çin’in bu projeyle Asya-Pasifik bölgesindeki ABD üstünlüğüne meydan okuyabileceğini ve denizlerdeki güç dengelerini kendi lehine çevirmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor. Pentagon ise bu hamleyi, “denizlerdeki küresel liderliğe doğrudan bir meydan okuma” olarak değerlendiriyor.

        ABD düşünce kuruluşları da Çin’in bu projedeki hızına dikkat çekiyor. Raporlara göre, bu proje yalnızca teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda Çin’in denizcilik stratejisinde bir paradigma değişimini temsil ediyor. Uzmanlar, Çin’in bu hamlesinin, ABD donanmasının daha güçlü modernizasyon projelerine odaklanmasını tetikleyebileceğini belirtiyor.

        REKLAM

        Trump Yönetiminin Muhtemel Yanıtları

        Trump yönetiminin, Çin’in bu hamlesine karşı bir dizi sert önlem alması bekleniyor. Öncelikli olarak, teknoloji transferlerinin sıkı denetim altına alınması ve Çin’in bu alandaki ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik ekonomik yaptırımlar gündeme gelebilir. Ayrıca, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Avustralya gibi müttefiklerle daha güçlü bir savunma iş birliği kurulması hedefleniyor. Bu tür adımlar, Çin’in Pasifik ve Hint Okyanusu’ndaki nüfuzunu sınırlamak adına stratejik bir denge unsuru olarak değerlendiriliyor.

        Bölgesel ve Küresel Etkiler

        Çin’in nükleer uçak gemisi geliştirme hamleleri, yalnızca ABD-Çin ilişkilerini değil, aynı zamanda küresel güç dengelerini de yeniden şekillendirebilir. Trump yönetiminin bu projeye karşı geliştireceği sert yanıtlar, bölgede yeni bir silahlanma yarışını tetikleme potansiyeline sahip. Öte yandan, Çin’in bu hamleye yanıt olarak Pasifik’teki müttefiklere baskısını artırabileceği ve bölgesel gerilimlerin daha da tırmanabileceği ifade ediliyor.

        ABD’li diplomatik kaynaklara göre, Trump yönetimi, bu meydan okumaya karşı hızlı ve kapsamlı bir strateji geliştirmek zorunda kalacak. Çin’in nükleer enerjiyle çalışan gemi projeleri, yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda Pekin’in küresel denizlerdeki hâkimiyet arayışının bir sembolü olarak görülüyor. Trump’ın bu meydan okumaya vereceği yanıt, ABD’nin küresel liderliğini ve bölgesel güvenlik dengelerini uzun yıllar boyunca şekillendirebilir.

        Çin’in nükleer uçak gemisi projesi, ABD için yalnızca askeri bir tehdit değil, aynı zamanda stratejik ve diplomatik bir sınav haline gelmiştir. Trump’ın bu gelişmeye karşı atacağı adımlar, hem Pasifik bölgesinde hem de küresel ölçekte güç dengelerini yeniden tanımlayabilir. Bu mücadele, yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda gelecekteki küresel düzeni de derinden etkileyecektir.

        Haberin görseli: The Associated Press tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trump çin ilişkileri
        #trump uçak gemisi
        #ABD-Çin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        Facia böyle geldi! 84 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        İşte Beşiktaş-Maccabi maçının oynanacağı ülke!
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı!
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?