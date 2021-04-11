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TSE standartlarıyla gıdada uygunsuzlukların önüne geçiliyor

Gıda üretim ve dağıtım süreçlerinde insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek uygunsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) "Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı" uygulanıyor. TSE'nin gıda laboratuvarlarında, belgelendirme, deney taleplerinin yanı sıra, üreticiler, tedarikçiler, enstitüler ve özel bireylere fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve genetik analiz hizmetleri sağlanıyor. Ürün belgelendirme faaliyetleri kapsamında, üretim yerinde kalite kontrol faaliyetlerini yapan TSE, ilgili standardın öngördüğü muayene ve deneyler için numune alıyor. Muayene ve deney sonuçlarıyla üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda belgelendirme yapılıyor

TSE standartlarıyla gıdada uygunsuzlukların önüne geçiliyor

İklim değişikliği, küresel ısınma, nüfus hareketleri ve son dönemdeki Kovid-19 salgını gibi gelişmeler, gıda güvenliği kavramını ön plana çıkarırken, gıda arzını sağlayan ve tarımsal üretime yön veren tüketici talebi de bu çerçevede şekilleniyor.

Tüketicilerin kendilerine sunulan gıda ürünlerinde güvenilir olduğuna dair kanıtlar araması, ulusal beslenmeyi sürdürülebilir şekilde güvence altına almayı ve uluslararası pazarın talep ettiği şartlarda üretim yapmayı zorunlu kılıyor.

Gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere, ​​​​​​​tüketicilerin güvenli gıda ürünü talebi, gıda sanayi üzerinde güçlü etki oluşturuyor. Toplum duyarlılığının artması üretimde yeni yaklaşım ve tutumların kabul görmesini, dünya çapında onaylanan gıda ürünü standartlarıyla farklı yönetim sistemi standartlarının gelişmesini ve sektörde uygulanmasını sağlıyor.

Küreselleşmeyle beraber gıda üretiminde uluslararası alanda uyulması gereken kurallar genişlerken, bu anlayış ülkelerarası gelişmişlik düzeyi gözetmeksizin aynı koşulları geçerli kılıyor. Bilinçli tüketici baskısı, gıda sektöründe sistem belgelendirme faaliyetlerinin önemini artırıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE OPTİMUM KAYNAK KULLANIMI

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, birincil üretimden dağıtım sürecine kadar tüm aşamalarda insan sağlığı üzerinde yıkıcı etkileri olabilecek kasıtlı bulaşma kaynaklarının belirlenmesi ve kontrol mekanizmalarının oluşturulması, tehditler, gıda ürününe ve üretime yapılabilecek kasıtlı saldırıların farklı metot ve büyüklükte olabileceğinden yola çıkılarak zafiyet analizinin yapılması, risk değerlendirmelerinin hayata geçirilmesi önem taşıyor.

Bu alanda uygunsuzlukların önüne geçebilmek için TSE'nin "TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı" uygulanıyor.

Söz konusu standardın uygulanmasıyla, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek tehlikeler, önceden belirlenerek kontrol altına alınıyor. Böylelikle sürdürülebilir üretim ve optimum kaynak kullanımı sağlanıyor.

TSE'nin gıda laboratuvarlarında, belgelendirme, deney taleplerinin yanı sıra, üreticiler, tedarikçiler, enstitüler ve özel bireylere fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve genetik analiz hizmetleri sağlanıyor.

Laboratuvarlarda İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) kapsamında oluşturulan "helal gıda" standardı çerçevesinde analizler de gerçekleştiriliyor. Ayrıca, SMIIC teknik komitelerince çalışmaları yürütülen yeni standartlara katkı sağlanıyor.

GÜVENİLİR ÜRÜNLER BELGELENDİRİLİYOR

Uluslararası platformda geçerli standartlara uygun, güvenilir, sürdürülebilir üretimi teşvik eden çalışmalar yapan TSE, bu konularla ilgili belgeleri tanzim edip, belirli aralıklarla belge kontrolünü gerçekleştiriyor.

Ürün belgelendirme faaliyetleri kapsamında, üretim yerinde kalite kontrol faaliyetlerini yapan TSE, sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesinin yanı sıra, ilgili standardın öngördüğü muayene ve deneyler için numune alıyor.

Muayene ve deney sonuçlarıyla üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi bir yıl olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TSE Kritere Uygunluk Belgesi, Glutensiz Belgesi, TSE Yıldız/Çift Yıldız Belgesi düzenleniyor.

Türk standardı hazırlanmış olan konularda, talepte bulunan kuruluşların ürünleriyle ilgili TSE denetçilerinin gerçekleştireceği inceleme sonucunda uygun olduğu kanaatine varılanlar için Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi veriliyor.

TSE Kritere Uygunluk Belgesi, henüz Türk standardı hazırlanmamış olan konularda, firmaların ürünlerinin Türkiye'nin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu gösteriyor.

Gluten hassasiyeti olan bireylerin glutensiz gıda arayışına yönelik çabalarına destek olmak amacıyla belgelendirme faaliyetlerine başlayan TSE, 1 yıl geçerli Glutensiz Ürün Belgesi de düzenliyor.

TSE Yıldız/Çift Yıldız Belgesi ise TSE Uygunluk Belgesine sahip kuruluşların ürünlerinde uygulanabilirliklerine göre, Enstitüce yayımlanan TSE Yıldız/Çift Yıldız kriterlerinin sağlanması halinde verilebiliyor.

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