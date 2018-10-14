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ANKA insansız hava aracı
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TSK bünyesindeki ANKA sayısı artıyor...

Güvenlik güçlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan ve 10 bin uçuş saatini geride bırakan Anka insansız hava aracı sistemlerine yenileri eklenecek. Alınan karar doğrultusunda 16 Anka-S, 6 Anka-B daha güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak

14.10.2018 - 11:40 | Güncelleme:

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK) yurt içinde ve dışında etkin olarak kullandığı insansız hava araçlarına yenileri eklenecek. Önümüzdeki günlerde güvenlik güçlerinin envanteri 22 yeni Anka sistemiyle takviye edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde (SSİK), sınır içinde ve dışında güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi kararlaştırıldı.

KEŞİF, GÖZETLEME, HEDEF TESPİT VE TEŞHİS...

Bu sistemler arasında insansız hava araçları da yer alıyor. TSK'nın keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yandan daha önce verilen siparişlere ilişkin teslimatlar sürerken, bir yandan da yeni sistemlerle bu konudaki imkanlar artırılacak. AA'nın haberine göre, komitede yapılan değerlendirmeler sonunda, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda 16'sı Anka-S, 6'sı Anka-B olmak üzere toplamda 22 Anka sisteminin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasına karar verildi. Bu sistemlerle birlikte yer kontrol istasyonları, son dönemde milli olarak geliştirilen radar ve kameraların da teslimatı gerçekleştirilecek.

HKK'DEKİ ANKA SAYISI 10'A ULAŞACAK

Bu gelişmeye paralel olarak önceki Anka siparişlerinin teslimatları da devam ediyor. Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 8 Anka-S kazandırırken, yakın zamanda 2 aracın daha teslimatıyla toplam 10 adetlik sipariş tamamlanacak.

ANKA-B, 4 ADET FÜZE TAŞIYABİLİYOR

TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen Anka'lar, gece ve gündüz, kötü hava şartlarında bile gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sunuyor. Faydalı yük kapasitesi 200 kilogram olan Anka'lar, 30 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor, 24 saat görev yapabiliyor. Anka-B, burun kısmında bulunan kamera sistemi sayesinde hedefi tespit edip lazer işaretlemesi gerçekleştirirken, 4 adet de füze taşıyabiliyor.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 dakika önce
    güney ve doğu sınırı boyunca ve yedekli olmak üzre km2 başına birer tane SİHA istiyoruz
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