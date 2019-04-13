Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

PERSONEL ARAŞTIRILIYOR

AA'da yer alan habere göre bu kapsamda İçişleri Bakanlığı emriyle Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tüm komutanlık, birlik, karargah ve kurumlarda devam eden çalışmalarla FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda tüm ilgili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

106 EMEKLİ ASKERİN RÜTBESİ ALINDI

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda Bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 795, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 242 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 375 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'den ihraç edilen toplam personel sayısı 1412 oldu. Öte yandan, bu süre içinde 106 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.