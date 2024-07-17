TSK'nın yangın söndürme kitleri yangın söndürmede büyük rol oynuyor
Habertürk ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen yangın söndürme kitlerinin üretim merkezini görüntüledi. Ankara'da 5'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde üretilen kitler, orman yangınlarıyla mücadeleye havadan destek sağlıyor. Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi..
Habertürk ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen yangın söndürme kitlerinin üretim merkezini görüntüledi.
Orman yangınlarıyla mücadelede kritik öneme sahip olan kitler, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı, 5’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde tamamen yerli ve milli olarak üretiliyor. TSK'nın yangın söndürme kitleri, orman yangınlarıyla mücadeleye havadan destek sağlıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, bu yıl 8 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 21 helikopter ile destek sağladı.