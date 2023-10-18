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        Haberler Gündem TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ | Bartın ve Karabük TTK 500 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        Bartın ve Karabük TTK 500 işçi alımı kura çekilişi tarihi belli oldu!

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak ili için 1500 işçi alımı kura çekimini canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Karabük ve Bartın illerinde gerçekleştirilecek olan işçi alımı bin 500 işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu. İşte 2023 TTK işçi alımı kura çekimi tarihi ve saatine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:29
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        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde görevlendirilmek üzere 1.500'ü Zonguldak, 400'ü Bartın ve 100'ü Karabük olmak üzere toplamda 2 bin işçi alımı yapılacak. Zonguldak TTK 1.500 işçi alımı kura çekimi 13 Ekim Cuma günü gerçekleştirilirken Bartın ve Karabük TTK 500 işçi alımı kura çekilişinin ise tarihi belli oldu. TTK Bartın ve Karabük işçi alımı kura çekimi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte 2023 TTK Bartın ve Karabük kura çekiliş tarihi...

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        BARTIN VE KARABÜK TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Bartın 400 işçi alımı için 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

        Karabük 100 işçi alımı için 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

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        TTK ZONGULDAK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Kura çekiminin ardından sonuçlar elektronik ortamda ilan edildi.

        ASIL aday listesi için TIKLAYINIZ.

        YEDEK aday listesi için (1501’den itibaren) TIKLAYINIZ.

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        BAKAN ALPARSLAN BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARI

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TTK'ye 2 bin yeni işçi alımına ilişkin Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde konuştu.

        Türkiye'de madenlerde yaklaşık 150 bin insanın çalıştığını belirten Bayraktar, yeni maden sahalarını üretime açarak 10 binlerce yeni istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Bayraktar, madenciliğin 'ekmeğini taştan çıkarmak' ifadesinin en somut örneği olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

        "Alın teriyle rızkını helal yoldan kazanan madencilerimizin haklarını korumak, onların en güvenli şartlarda çalışmalarını sağlamak da bizim en büyük görevlerimizden bir tanesidir. Son yıllarda bu kapsamda yaptığımız çalışmalar da madenci kardeşlerimizin emeğine duyduğumuz saygının bir göstergesidir. İlk etapta Zonguldak'tan 1500 madencimizi daha TTK ailesine katmış olacağız. Önümüzdeki hafta ise Bartın için 400, Karabük Yenice ilçesi için ise 100 madencimizin daha kura çekimini bu iki şehrimizde sonuçlandıracağız."

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        BARTIN VE KARABÜK TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Bartın 400 işçi alımı için 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

        Karabük 100 işçi alımı için 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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