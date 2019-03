TTK kura çekimi sonuçları geçtiğimiz gün yapıldı. Birçok ilden binlerce kişinin başvurduğu Türkiye Taş Kömürü Kurumu işçi alımında kura çekimi ve sonuçları da Bakan Fatih Dönmez'in katılımıyla belli oldu. TTK'dan gelen sonuçlara göre; Zonguldak'tan 700, Bartın'dan 200 ve Karabük'ten 1000 kişi alındı.

TTK KURA SONUÇLARI 2019

TTK kura sonuçları aşağıdaki bağlantı üzerinden incelenebilir. Bağlantıya tıkladığınızda açılan sayfa üzerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük için ayrı sekmeler yer alıyor. Yaptığınız başvuru yerlerine göre ilgili ili seçerek tıklayınız.

#link#http://www.taskomuru.gov.tr/index.php?page=habergoster&id=8069#TTK KURA SONUÇ LİSTESİ İÇİN

BAKAN DÖNMEZ'DEN TTK KURA TÖRENİNDE 20 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM MÜJDESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Buradan madenciliğe, yerli kömüre, üretime, milletimizin ekmeğine göz diken marjinal gruplara sesleniyorum. Gelin Zonguldak'a, gelin Karabük'e, gelin Bartın'a bir bakın. Şehirler nasıl kalkınıyor, nasıl gelişiyor gelin kendi gözlerinizle görün." dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İşçi Alımı Kura Çekimi için Zonguldak Site Spor Salonunda düzenlenen törende konuşan Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl TTK'ye bin 500 işçi alınacağının müjdesini Zonguldak'ta verdiğini anımsatarak, verilen sözü tutmanın gururu içerisinde olduklarını söyledi.Yapılacak kura çekilişiyle bin kişinin TTK bünyesine katılacağını aktaran Dönmez, kalan 500 kişinin de birkaç ay içerisinde işlemlerine başlanacağını bildirdi.Madenciliğin, emeğin, alın terinin, helal rızkın en kutsal karşılığı olduğunu belirten Bakan Dönmez, işçilerin emeklerinin zayi olmaması için gerekli her türlü adımı attıklarını, atmaya da devam edeceklerini iletti.Maden işçilerinin maaşlarını asgari ücretin en az iki katı olacak şekilde düzenlediklerini anlatan Dönmez, madende çalışırken şehit düşen işçilerin geride bıraktığı aileleri ve yakınlarına destek olmak için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.Bütün çalışmaları işçilerin yüksek güvenlik standartlarında çalışmaları için yürüttüklerini vurgulayan Dönmez, "Her şey insanımız için. Her şey insan hayatını yüceltmek için. Her şey sizler için. Her şey daha fazla üreten, büyüyen gelişen Zonguldak için Bartın için Karabük için. Her şey büyük ve güçlü Türkiye için. Hep birlikte, el ele, omuz omuza ülkemizi büyüteceğiz. Daha çok üreteceğiz. Daha fazla istihdam sağlayacağız." şeklinde konuştu.