Tuba Büyüküstün: Çok üzücü oldu

"HİÇ KARIŞMIYORUM"



Büyüküstün, gazetecilerin, "Maya ve Toprak nasıl ?" sorusuna, "Gayet iyiler. Dersleri ve eğitimleri gayet güzel. Daha çok küçükler. Mesleki anlamda ne tercih edecekler hiç karışmıyorum. Tabii ki idealleri var ama dediğim gibi bunu konuşmak için henüz çok erken" şeklinde yanıt verdi.