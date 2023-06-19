Tuba Büyüküstün: Çok üzücü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuba Büyüküstün: Çok üzücü oldu

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ve geçtiğimiz ay 17 yıllık yoldaşı olan köpeği 'Korsan'ı kaybeden Tuba Büyüküstün, konuyla ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "Ne diyebilirim ki... Çok üzücü oldu" ifadelerini kullanmakla yetindi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Tuba Büyüküstün: Çok üzücü oldu - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İkiz kızları Toprak ve Maya ile Paris'e yerleşerek yılın bir kısmını orada geçirmeyi tercih eden Tuba Büyüküstün, İstanbul'a döndü. Ünlü oyuncu, Nişantaşı'nda görüntülendi.
  • Tuba Büyüküstün: Çok üzücü oldu - Magazin haberleri

    "VERİMLİ VE GÜZEL GEÇTİ"

    Bir restoran çıkışında basın mensuplarının objektiflerine yansıyan Büyüküstün, "Gayet iyiyim. Her şey yolunda. Bazı iş görüşmelerim ve proje değerlendirmelerim için toplantı yaptık. Gayet verimli ve güzel geçti" açıklamasında bulundu.
  • Tuba Büyüküstün: Çok üzücü oldu - Magazin haberleri

    "HİÇ KARIŞMIYORUM"

    Büyüküstün, gazetecilerin, "Maya ve Toprak nasıl ?" sorusuna, "Gayet iyiler. Dersleri ve eğitimleri gayet güzel. Daha çok küçükler. Mesleki anlamda ne tercih edecekler hiç karışmıyorum. Tabii ki idealleri var ama dediğim gibi bunu konuşmak için henüz çok erken" şeklinde yanıt verdi.
  • Tuba Büyüküstün: Çok üzücü oldu - Magazin haberleri

    "ÇOK ÜZÜCÜ OLDU"

    Geçtiğimiz ay 17 yıllık yoldaşı olan köpeği 'Korsan'ı kaybeden ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Ne diyebilirim ki... Çok üzücü oldu" demekle yetindi.
  • Tuba Büyüküstün: Çok üzücü oldu - Magazin haberleri

    "İÇİMDEN GELDİ"

    Daha önce ağlarken çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Tuba Büyüküstün, muhabirlerin, "Özel bir nedeni var mı ?" sorusu karşısında ise tebessüm ederek, bir süre düşündü. Büyüküstün, "Özel bir nedeni yok, içimden geldi diyelim" ifadelerini kullandı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.