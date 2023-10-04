Tuba Büyüküstün geceye damga vurdu! Ünlü oyuncunun pozları göz kamaştırdı!

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Geçtiğimiz günlerde Paris'ten bir Tuba Büyüküstün geçti! Valentino defilesine katılan Büyüküstün’ün kombinleri de pozları da olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin gönderilerine övgü dolu yorumlar yaptı.