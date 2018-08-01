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Hürriyet'te yer alan habere göre, durum böyle olunca Büyüküstün'ün sevgilisi Evirgen de daha fazla mercek altına alındı. Ancak Büyüküstün'ün sevgilisiyle ilgili dikkat çeken ilginç bir detay daha vardı ki birçok kişinin dikkatinden kaçmadı.