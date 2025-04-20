Tuba Yakan'dan bronz madalya
Mısır'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabında milli sporcu Tuba Yakan, bronz madalya kazandı.
Giriş: 20.04.2025 - 23:26 Güncelleme: 20.04.2025 - 23:26
Milli sporcu Tuba Yakan, ısır'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabında bronz madalyaya ulaştı.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar kumite 55 kiloda mücadele eden milli karateci Tuba Yakan, bronz madalyanın sahibi oldu.
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