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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tuba Yakan'dan bronz madalya - Fenerbahçe Haberleri

        Tuba Yakan'dan bronz madalya

        Mısır'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabında milli sporcu Tuba Yakan, bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 23:26 Güncelleme: 20.04.2025 - 23:26
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        Tuba Yakan'dan bronz madalya!
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        Milli sporcu Tuba Yakan, ısır'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in üçüncü etabında bronz madalyaya ulaştı.

        Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar kumite 55 kiloda mücadele eden milli karateci Tuba Yakan, bronz madalyanın sahibi oldu.

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