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Haberler Gündem 3. Sayfa Evinden 6 kez ateş etti, 8 kişiyi yaraladı! - Bursa haberleri
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Tüfekle 8 kişiyi yaraladı! Savunması "pes" dedirtti!

Bursa'da, çocukların kavgası nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından av tüfeğiyle 8 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle hakkında `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan´ 8 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık 42 yaşındaki Mehmet Evren ilk duruşmada, "Korkutup, evimin önünden uzaklaştırmak için yere doğru 6 defa ateş ettim" diyerek kendini savundu

Evinden 6 kez ateş etti, 8 kişiyi yaraladı! - Bursa haberleri
DHA

Bursa'da olay, temmuz ayında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi´nde meydana geldi. Çocukların kavgası nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından evinden av tüfeğini alan Mehmet Evren (42), sokakta bulunan gruba doğru ateş etti.

SAÇMALARLA 8 KİŞİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre saçmaların isabet ettiği Mehmet Demirtaş (57), Mehmet Sait Karakoç (26), Mehmet Selim Güler (33), Mehmet Sıdık Karakoç (38), Nuri G. (5), Recep Balta (35), Sebahattin Kahvecioğlu (32) ve Songül Demirtaş (40) yaralandı.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Mehmet Evren ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Evren, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bursa 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında 8 kişiye karşı ayrı ayrı `kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Evren hakim önüne çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ile müştekiler katıldı.

"SOPALARLA BANA SALDIRDILAR"

Duruşmada savunma yapan Mehmet Evren, "Olay günü evde istirahat ettiğim sırada, kapının önünde yüksek sesle bağrışmalar duydum. Dışarıya çıktığımda kapımın önünde bir kalabalık olduğunu gördüm. Mehmet Sıddık, benim çocuğumun kendi çocuğunu dövdüğünü söyleyip, bana hakaret etti. Aramızda bir süre tartışma oldu. Ellerinde sopalarla bana saldırdılar. Mehmet Sıdık, Mehmet Sait ve hatırlamadığın birkaç kişinin elinde sopa vardı.

"YERE DOĞRU 6 DEFA ATEŞ ETTİM"

Sopa ile bana vurulunca kafamdan ve parmağımdan yaralandım. Bu sebeple eve gittim. Evin önünde bağrışmalar, tehdit ve hakaretler devam ediyordu. Ben de evde bulunan tüfeği aldım. Amacım onları korkutmaktı. Dışarı çıktığımda bana karşı çok tepki vermeye başladılar. Onları korkutup, evimin önünden uzaklaştırmak için yere doğru 6 defa ateş ettim. Rahatsızlığım bulunmaktadır. Cezaevinde bulunmam nedeniyle ailem de mağdurdur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

"8 KEZ AMELİYAT OLDUM"

Olay günü piknikten geldiği sırada sokakta sanığın Mehmet Sıddık ile tartıştığını gördüğünü belirten yaralılardan Sebahattin Kahvecioğlu, şunları söyledi:

"İkisi de birbirine vurmuyordu. Mehmet Sıddık, sanığa `Oğlum bir sıkıntı vermişse siz karışmayın, bana söyleyin, gerekli şeyi ben yaparım´ diyordu. Daha sonra Mehmet Evren ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. İkisinin arasında kavga yaşandı. Elimde herhangi bir sopa bulunmuyordu, sanığa elimi dahi kaldırmadım. Kavganın büyümemesi için ben ve kahveden gelenler araya girdik. Ben daha sonra evime doğru gidiyordum. Mehmet Sıddık ve Mehmet Sait arkamdan geldiği sırada sanık evinden tüfekle çıkarak, üzerimize doğru geldi. Ben de çocuklar olduğu için sanığın elinden tüfeği almaya gittiğim sırada bana ateş etti. Ayağımdan yaralanarak yere düştüm. Kardeşi eline vurarak tüfeği aşağıya eğdirdi. 8 kez ameliyat oldum. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

"TÜFEĞİ ELİNDEN ALAMADIM"

Tanık Dilaver Evren de "Mehmet Sıddık, Mehmet Sait ve Sebahattin kapının önünden seslenerek beni dışarıya çağırıyorlardı. Çünkü beni dövmek için gelmişlerdi. Bunun üzerine sesleri duyan ağabeyim Mehmet Evren aşağıya inip evin önüne çıktı. Ağabeyimle dışarıya çıktığımızda sanıklar bizi dövmeye başladı. Birileri gelip kavgayı ayırdı. Ağabeyimle ben daha sonra eve gittik. Sonra ağabeyim tüfeği alıp, dışarıya çıktı. Yere doğru ateş etti. Tüfeği elinden almak istedim. Ancak alamadım. Tüfeği tutup kendime doğru çekmeye çalıştığım sırada ateşe son verdi" ifadelerini kullandı.

ADLİ TIP RAPORLARI BEKLENİYOR

Diğer tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını, yaralıların Adli Tıp Kurumu´nda hazırlanacak olan raporlarının beklenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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