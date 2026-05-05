Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tugay'dan Atina'da "İzmir Günleri" önerisi | Son dakika haberleri

        Başkan Tugay'dan Atina için "İzmir Günleri" önerisi

        Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis ve beraberindeki heyeti ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in coğrafi ve kültürel olarak Yunan adalarına yakınlığı sayesinde, kentte Yunan kültürüne Türkiye genelinden daha sıcak ve aşina bir yaklaşım bulunduğunu ifade etti. Başkan Tugay, "İzmir Günleri" etkinliğinin Atina'da düzenlenmesini de önerdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 11:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tugay'dan Atina'da "İzmir Günleri" önerisi

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas ile beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da yer aldı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan-Türkiye ve Atina-İzmir arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin gündeme geldiği buluşmada, karşılıklı tanıtıcı etkinliklerin düzenlenebileceği konuşuldu.

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in coğrafi ve kültürel olarak Yunan adalarına yakınlığı sayesinde, kentte Yunan kültürüne Türkiye genelinden daha sıcak ve aşina bir yaklaşım bulunduğunu ifade etti.

        REKLAM

        2024 yılının ekim ayında Selanik'e gerçekleştirdiği ziyarete değinen Başkan Tugay, Selanik Belediye Başkanı ile samimi ilişkiler kurduğunu, Atina'yı da ziyaret etmek istediğini belirtti.

        Ayrıca geçtiğimiz yıl eylül ayında, Başkonsolos Konstas'ın da katılımıyla Midilli Adası'na yapılan ziyaret kapsamında Midilli Belediyesi ile ortak bir gastronomi ve kültür festivali düzenlendiğini hatırlatan Tugay, İzmir halkının Yunan adalarıyla güçlü bir etkileşim içinde olduğunu ve bu ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. Tugay, "İzmir Günleri" etkinliğinin Atina'da düzenlenmesini de önerdi.

        Büyükelçi Bizakis ise bu yaklaşımın karşılıklı olduğunu belirterek benzer iş birliklerine hazır olduklarını dile getirdi. Bizakis, özellikle genç nüfusun karşılıklı değişim programlarıyla desteklenmesi gerektiğini söyleyerek; kültür, inovasyon, teknoloji ve iş dünyası alanlarında temasların artırılmasının önemine değindi.

        Görüşmenin sonunda Başkan Tugay, müzik ve tiyatro gruplarının karşılıklı olarak kentlerde ağırlamasını önerdi. Büyükelçi Bizakis, kurumlar ve insanlar arasında köprü kurmanın önemine vurgu yaparken, Başkonsolos Konstas İzmir'in uluslararası alanda daha fazla tanıtılması için destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi

        Adana'da, sokaklarda yaşayan Aziz Coşkun (52), tartıştığı kimliği belirsiz 3 çocuk tarafından darbedildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        #izmir haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?