İlk kez konuştu: Her şey çok yeni!

Ünlü şarkıcıdan anlamlı hareket 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Tuğba Yurt, geçtiğimiz akşam Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Yurt, seslendirdiği şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere tam anlamıyla bir müzik ziyafeti yaşattı.

Konserlerine olan katılımdan dolayı büyük bir sevinç yaşadığını belirten 33 yaşındaki şarkıcı, "Benim O'nun ve akustik performanslarının çok sevilmesinin şimdi karşılığını alıyoruz." diye konuştu.

Tuğba Yurt'un ayrıca konserde elde ettiği geliri, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde yaşanan orman yangınlarından etkilenen ailelere yardımcı olmak için kullanacağı öğrenildi.