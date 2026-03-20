        Tuğçe Beder'den altın madalya!

        Milli judocu Tuğçe Beder, Gürcistan'da düzenlenen Tiflis Grand Slam Turnuvası'nda kadınlar 48 kiloda altın madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 20:42 Güncelleme:
        Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Tiflis'teki yapılan turnuvada son 16 turundan başlayan milli sporcu, ilk maçında İspanyol Mireia Rodriguez Salvador'u mağlup etti.

        Çeyrek finalde Azerbaycanlı Konul Aliyeva'yı eleyen Tuğçe, yarı finalde ise Rus Sabina Giliazova'yı yenerek finale yükseldi.

        Finalde İsveçli Tara Babulfath ile karşılaşan Tuğçe Beder, altın madalyanın sahibi oldu.

