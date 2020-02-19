Tuğçe Işınsu kimdir?

'Hiçlikten gelen güç' kitabının yazarı Tuğçe Işınsu sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Kitabını insanlara iş, aşk, sağlık, mucize, tılsım gibi kelimelerle pazarlayan Tuğçe Işınsu'nun kısaca hayatını sizler için hazırladık...

TUĞÇE IŞINSU KİMDİR?

1977 doğumlu yaşam koçu, yazar Tuğçe Işınsu Fevziye Mektepleri Vakfı Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne başlamıştır. İstanbul doğumlu olan Işınsu, uzun yıllar reklam yazarlığı yaptıktan sonra Spiritüel Yaşam Danışmanlığı üzerine yoğunlaşmıştır.

Kehanet Sanatları, Simge Bilim, Havas ve Melek Enerjisi konularında özel eğitim alan Işınsu, ‘Onu Kendine Aşık Et’ isimli kitabında Türk Kadını Sevişmeyi bilmiyor, kama sutra öğrenin, namaz kılın ve masum görünün gibi yol haritaları ile oldukça konuşulmuştu.

Regresyon-geçmiş yaşam şifası, aşk ve ilişkiler, enerji çalışılmış kristaller, ilişki şifalandırması, tarot ve astroloji, rüyalar, melek koçluğu. Bereket çalışmaları, bilinç altı dönüşümü, tılsımlar ve dönüşüm çalışmaları ve Spiritüel Danışmanlık üzerine çalışmalarını sürdüren Işunsu’nun birçok kitabı vardır.

Tuğçe Işınsu kitapları

El Vedud, Biz Tatlı Cadılar, Ol Der ve Olur, Mucizeleri Çağırmak, Onu Kendine Aşık Et, Onu Baştan Çıkar, Melekler ve Dünyanın Kurtuluşu, Aşk ve Cazibe Akademisi ile Aşk Kartları isimli kitapları yazmıştır.