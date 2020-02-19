Hiç'likten Gelen Güç adlı kitabın yazarı Tuğçe Işınsu, kitabının pazarlaması aşamasında söylediği sözlerle tepki topladı.

Kendisini 'Spiritüel danışman ve yaşam koçu olarak tanımlayan Işınsu, son kitabının enerji verdiğini, para çeken ritüeller içerdiğini ve 'tılsımlı' olduğunu iddia etti.

"Komşu istedi. Biraz da o göz gezdirecek şeklinde olmuyor" diyen Işınsu, tılsımın bozulmaması ve ritüellerin işe yaraması için herkesin kitabı ayrı ayrı satın alması gerektiğini savundu.

Ritüellerin işe yaraması için kitaba sadece dokunmanın yeterli olamayacağını öne süren Işınsu, "Rafta kitaba kimlerin dokunduğu, göz attığı önemli değil. Kargocu dokunuyor, önemli değil. Siz sahip olduktan sonrasında başka bir kişiye devredilemez. Çünkü enerjiye uyumlanma özelliği olan bir kitap" dedi.

"Yani bir evde kaç kişi varsa o kadar kitap alınacak anlamına geliyor" şeklinde açıklama yapan Işınsu, "Çok ucuz. Kitap mağazalarda 32 TL. Herkesin o kadar parası var diye düşünüyorum" diyerek tartışmaların fitilini ateşledi.

Tuğçe Işınsu hakkında sosyal medyada pek çok eleştiri yapıldı.

TUĞÇE IŞINSU KİMDİR?

1977 doğumlu Tuğçe Işınsu Fevziye Mektepleri Vakfı Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne başladı. İstanbul doğumlu olan Işınsu, uzun yıllar reklam yazarlığı yaptıktan sonra Spiritüel Yaşam Danışmanlığı üzerine yoğunlaştı.

Kehanet Sanatları, Simge Bilim, Havas ve Melek Enerjisi konularında eğitim alan Işınsu, ‘Onu Kendine Aşık Et’ isimli kitabında yol haritaları ile oldukça konuşulmuştu.

Regresyon-geçmiş yaşam şifası, aşk ve ilişkiler, enerji çalışılmış kristaller, ilişki şifalandırması, tarot ve astroloji, rüyalar, melek koçluğu, bereket çalışmaları, bilinç altı dönüşümü, tılsımlar ile dönüşüm çalışmaları ve spiritüel danışmanlık üzerine çalışmalarını sürdüren Işunsu’nun birçok kitabı vardır.

KİTAPLARI

El Vedud, Biz Tatlı Cadılar, Ol Der ve Olur, Mucizeleri Çağırmak, Onu Kendine Aşık Et, Onu Baştan Çıkar, Melekler ve Dünyanın Kurtuluşu, Aşk ve Cazibe Akademisi ile Aşk Kartları isimli kitapları yazmıştır.