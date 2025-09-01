Habertürk
Habertürk
        Tuğçe Kandemir sahnede düştü - Magazin haberleri

        Tuğçe Kandemir, sahneye çıkarken düştü

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sevenleriyle bir arayan gelen Tuğçe Kandemir, sahnede elbisesinin takılması sonucunda yere kapaklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 14:18 Güncelleme: 01.09.2025 - 14:18
        Sahnede düştü
        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos etkinliklerinde konser veren Tuğçe Kandemir, sahneye çıktığı anda dengesini kaybederek yere düştü.

        Tuğçe Kandemir, ayakkabısının topuğunun elbisesine takılmasıyla yaşanan düşüşün ardından görevlilerin yardımıyla ayağa kalktı.

        Tuğçe Kandemir, ilk şarkısının seslendirdikten sonra; "Bayağı sağlam geldim değil mi?" diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı.

        #Tuğçe Kandemir
