Tuğçe Kandemir, sahneye çıkarken düştü
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sevenleriyle bir arayan gelen Tuğçe Kandemir, sahnede elbisesinin takılması sonucunda yere kapaklandı
Giriş: 01.09.2025 - 14:18 Güncelleme: 01.09.2025 - 14:18
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos etkinliklerinde konser veren Tuğçe Kandemir, sahneye çıktığı anda dengesini kaybederek yere düştü.
Tuğçe Kandemir, ayakkabısının topuğunun elbisesine takılmasıyla yaşanan düşüşün ardından görevlilerin yardımıyla ayağa kalktı.
Tuğçe Kandemir, ilk şarkısının seslendirdikten sonra; "Bayağı sağlam geldim değil mi?" diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı.
