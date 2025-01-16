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        Haberler Magazin Tuğçe Tayfur Aydın'dan Ferdi Tayfur paylaşımı: Babamı böyle hatırlayın - Magazin haberleri

        Tuğçe Tayfur Aydın'dan Ferdi Tayfur paylaşımı: Babamı böyle hatırlayın

        2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat eden Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın, babasının vefatının ardından yıllar önce çekilen baba - kız fotoğrafını duygusal bir mesaj ile yayımladı; "Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu... Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 15:22 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:26
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        "Babamı böyle hatırlayın"
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        Arabesk müziğin önemli temsilcisi sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

        Sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın, babasının cenazesinde aile yakınlarıyla kavga etmişti.

        Binlerce kişinin katıldığı cami avlusunda, Tuğçe Tayfur Aydın ve sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı arasında tartışma yaşanmıştı. "O, buraya gelmeyecek" diye bağıran Şirin Gözalıcı'ya, Tuğçe Tayfur Aydın hakaret ederek karşılık vermişti. Tuğçe Tayfur Aydın'ı annesi Necla Nazır, sakinleştirmişti.

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        Tuğçe Tayfur Aydın, Ferdi Tayfur ile yıllar önce çektirdiği fotoğrafını duygusal bir not ile yayımladı.

        "SON GÖRÜNTÜLERİ MEDYAYA YANSISIN İSTEMEZDİ"

        "Babamı böyle hatırlayın" diyen Tuğçe Tayfur Aydın, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu... O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil kralıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi "Hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın" dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün... Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua.

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        #Tuğçe Tayfur Aydın
        #ferdi tayfur
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