        Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'dan'ihanet' yanıtı - Magazin haberleri

        Tuğçe Tayfur'un eşinden 'ihanet' yanıtı

        Tuğçe Tayfur'un, eşi Muhammet Aydın'a 'ihanet' gerekçesiyle boşanma davası açtığı iddia edildi. Aydın, basına yansıyan haberlerin ardından açıklama yaptı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 16:35 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:06
        "Boşanma davasını ben açtım"
        Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un 2023 yılında Muhammet Aydın ile evlenmişti. Üçüncü kez evlenen Tayfur, aradığı mutluluğu yine bulamadı. Şarkıcı, ihanete uğradığını belirterek, boşanma davası açtı.

        Boşanma haberlerinin ardından Muhammet Aydın, açıklama yaptı.

        Aydın; "Adıma çıkmış haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu. En azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu. Tuğçe hanım ile evlendiğimiz günden beri neler çektiğimi, bir Allah bilir, bir ben bilirim. Burada eşini kötüleyecek methiyeler düzecek değilim fakat, ortada ciddi bir yalan var. Evet, boşanma var fakat boşanmak isteyen ve davayı açan maalesef benim. Bir sonraki sayfa da dava ekran görüntüsü paylaşılacaktır. Tuğçe hanım çok dürüst, çok merhametli, çok namuslu, çok mülayim bir insandır. Biz yapamadık, biz devam edemedik. Kendisi evlatlarımın annesi ve vakti zamanında aşık olduğum tek kadındır. Sorun onda değil, biz yanlış zamanlar da tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi.Hakkımız da hayırlısı olsun" dedi.

        Ferdi Tayfur, kızının bu evliliğine karşı çıkmış ve kızının nikâhına katılmamıştı.
        Tuğçe Tayfur, 2009’da evlendiği ilk eşi Tolga Ertuğrul’dan 2010’da boşandı. Tuğçe Tayfur, ikinci eşi Taner Şafak ile 2012 yılında nikâh masasına oturdu. 2017’de oğlu Taner Efe’yi kucağına alan Tayfur, bu evliliğini 2019’da noktaladı. Tuğçe Tayfur, 2023’te Muhammet Aydın ile evlendi ve bu birlikteliğinden Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı olan Tuğçe Tayfur ihanetleri öğrenince boşanma kararı aldı.

