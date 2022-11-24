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TÜGVA binasına bombalı saldırı davası başladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binasına el yapımı bomba ile saldırı düzenlediği iddiasıyla 60 yıla kadar hapsi istenen Besra Y. hakim karşısına çıktı. Sanık Besra Y. savunmasında, "Emniyetteki görüntüleri bana gösterdiler, o ben değilim" dedi

TÜGVA Bombacısı hakim karşısında - Güncel son haberler
TÜGVA Bombacısı hakim karşısında
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DHA

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Besra Y. getirildi. Sanık avukatları ve TÜGVA avukatı da duruşmada hazır bulundu.

DHA'da yer alan habere göre kimlik sorgusu yapılan Besra Y., bekar olduğunu, herhangi bir işi olmadığını, kendisiyle aynı mahallede yaşlı ve diyaliz hastası olan bir kadına zaman zaman bakıcılık yaptığını belirterek aylık gelirinin 2 bin TL olduğunu söyledi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Sanık Besra Y. suçlamaları reddederek, "Hiçbir yere saldırmadım, hiçbir örgüt talimatıyla hareket etmedim. Emniyetteki görüntüleri bana gösterdiler, o ben değilim" dedi. Sanık Besra Y., PKK ve Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist örgütleriyle de ilgisi olmadığını söyledi.

Polislerin kendisini babasının hastalığı nedeniyle bulunduğu hastanedeyken aldıklarını belirten sanık Besra Y., polislerin bir süre kendisini araçla gezdirdiğini, çantasının da polisler tarafından alındığını, sonra kendisine çantasında bulunan flash belleği (hafıza kartını) sorduklarını iddia etti. Mahkeme Başkanı, "Neredeydin olay günü?" sorusuna Besra Y., "Ablamdaydım. Ablam ve çocuklarıyla okey oynuyorduk. Orada kaldım. Söyledikleri gün o güne denk geliyor" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Mahkeme Başkanının, "Sevgilin Kazım'a 'Karanlık işler yapıyorum' demişsin. Niye böyle dedin?" şeklindeki sorusuna da Besra Y., "Ben kendisine şaka yapmıştım. Parasal bir nedenleydi sanırım, tam hatırlamıyorum" dedi. Hakimin sanığın gülerek cevap vermesine burada ağır suçla yargılandığını hatırlatması üzerine, "Sadece şaka yapmıştım" dedi. Sanığa dosyada yer alan ve görüntülerde tespit edilen zanlıya ait fotoğraflar gösterildi. Sanık Besra Y., fotoğraftakilerin kendisi olmadığını söyleyerek tahliyesini talep etti. Sanık avukatı ise "Görüntüleri ham haliyle isteyelim inceleyelim. Kıyafetleri değiştirildi deniyor biz de görelim büyütünce anlaşılmaz oluyor ham halini alalım. 40 saat izleyip müvekkilimi bulmuşlar. Çarşaf giyip maske takmış birinden bahsediyoruz. Biz de izlesek yüzlerce kişi buluruz. Eksik delil var. Aleyhe delil toplanmış" dedi.

TÜGVA AVUKATI: CEZALANDIRILSIN

Şikayetçi TÜGVA avukatı ise "Maddi manevi zararımız var. Katılma talebimiz var. Sanığın atılı suçu işlediğini düşünüyorum. Tanıklar sanığı görenler ve kamera kayıtları var. Sırasıyla araçlara otobüslere, metrobüse biniyor. Kıyafetler çöp kutusuna atılıyor DNA uyumlu çıkıyor. Hafıza kartı çıkıyor çantasında. Hem bu olayla, hem terör örgütleri ile ilgili yazılar çıkıyor bu kartta. Bu nedenle cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın İstanbulkartı ile ilgili nerelerde kullanıldığının sorulmasına ve sanığın ablasının da bulunduğu tanıkların dinlenmesine karar verildi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliği "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 21 Nisan 2022 günü saat 05.55 sıralarında TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliğinde patlama meydana geldiği belirtildi. Olay yerini gösteren kameraların incelenmesi neticesinde saat 05.40 sıralarında Şakir Zümre Caddesi üzerinden gelen dış görünüş itibariyle kadın görünümlü, yüzü kapalı olan çarşaflı şüpheli bir şahsın vakfın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp ayrıldığı tespit edildiği anlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ilk incelemede patlamaya neden olan cismin, el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğu anlaşıldığı kaydedildi.

Şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra Cengiz Topel Caddesi önünden İETT otobüsüne bindiği, Halkalı'da Çamlık Parkı içerisinde bulunan iki çöp kovasına üzerinde bulunan kıyafetleri attığı, kıyafetler üzerindeki kriminal inceleme yaptırıldığı, geniş çaplı kamera çalışmaları sonucunda şüpheli Besra Y.'nin eylemi gerçekleştirdiği tespit edildiği ifade edildi. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğu tespit edilen şüpheli Besra Y., operasyon sonucunda 26 Nisan 2022 günü saat 14.40 sıralarında yakalandığı anlatıldı.

İddianamede, 18 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ardından PKK/KCK silahlı terör örgütünün kurucularından ve üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan'ın açıklamalarını eylem talimatı olarak gören örgütlerin birleşerek Halkların Birleşik Devrim Hareketi'ni (HBDH) kurdukları, TÜGVA temsilciliğine yapılan eylemi de bu hareket tarafından üstlenildiği vurgulandı. Şüpheli Besra Y.'nin ise Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, bu örgütün de HBDH çatısı altında olduğu belirtildi.

Ele geçen dijitalin yapılan incelesinde şüpheli Besra Y. tarafından bizzat alınan notlarda, kaymakamlık, emniyet müdürlükleri, adliyeler, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıkları, askeri alanlar ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik tarih ve saat ayrıntılarıyla birlikte keşif çalışması yaptığı da ifade edildi. İddianamede, patlama sonrasında TÜGVA binasında toplam 45 bin lira malzeme ve tamirattan kaynaklı zarar ortaya çıktığının bildirildiği de yer aldı. Şüpheli Besra Y.'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Mala Zarar Verme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Patlayıcı Madde Kullanma" suçlarından 23 yıl 9 aydan 60 yıla kadar hapsi istendi.

Fotoğraflar: İHA

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