TÜGVA Bombacısı hakim karşısında 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Besra Y. getirildi. Sanık avukatları ve TÜGVA avukatı da duruşmada hazır bulundu. DHA'da yer alan habere göre kimlik sorgusu yapılan Besra Y., bekar olduğunu, herhangi bir işi olmadığını, kendisiyle aynı mahallede yaşlı ve diyaliz hastası olan bir kadına zaman zaman bakıcılık yaptığını belirterek aylık gelirinin 2 bin TL olduğunu söyledi. SUÇLAMAYI REDDETTİ Sanık Besra Y. suçlamaları reddederek, "Hiçbir yere saldırmadım, hiçbir örgüt talimatıyla hareket etmedim. Emniyetteki görüntüleri bana gösterdiler, o ben değilim" dedi. Sanık Besra Y., PKK ve Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist örgütleriyle de ilgisi olmadığını söyledi.

Polislerin kendisini babasının hastalığı nedeniyle bulunduğu hastanedeyken aldıklarını belirten sanık Besra Y., polislerin bir süre kendisini araçla gezdirdiğini, çantasının da polisler tarafından alındığını, sonra kendisine çantasında bulunan flash belleği (hafıza kartını) sorduklarını iddia etti. Mahkeme Başkanı, "Neredeydin olay günü?" sorusuna Besra Y., "Ablamdaydım. Ablam ve çocuklarıyla okey oynuyorduk. Orada kaldım. Söyledikleri gün o güne denk geliyor" dedi. TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ Mahkeme Başkanının, "Sevgilin Kazım'a 'Karanlık işler yapıyorum' demişsin. Niye böyle dedin?" şeklindeki sorusuna da Besra Y., "Ben kendisine şaka yapmıştım. Parasal bir nedenleydi sanırım, tam hatırlamıyorum" dedi. Hakimin sanığın gülerek cevap vermesine burada ağır suçla yargılandığını hatırlatması üzerine, "Sadece şaka yapmıştım" dedi. Sanığa dosyada yer alan ve görüntülerde tespit edilen zanlıya ait fotoğraflar gösterildi. Sanık Besra Y., fotoğraftakilerin kendisi olmadığını söyleyerek tahliyesini talep etti. Sanık avukatı ise "Görüntüleri ham haliyle isteyelim inceleyelim. Kıyafetleri değiştirildi deniyor biz de görelim büyütünce anlaşılmaz oluyor ham halini alalım. 40 saat izleyip müvekkilimi bulmuşlar. Çarşaf giyip maske takmış birinden bahsediyoruz. Biz de izlesek yüzlerce kişi buluruz. Eksik delil var. Aleyhe delil toplanmış" dedi. TÜGVA AVUKATI: CEZALANDIRILSIN Şikayetçi TÜGVA avukatı ise "Maddi manevi zararımız var. Katılma talebimiz var. Sanığın atılı suçu işlediğini düşünüyorum. Tanıklar sanığı görenler ve kamera kayıtları var. Sırasıyla araçlara otobüslere, metrobüse biniyor. Kıyafetler çöp kutusuna atılıyor DNA uyumlu çıkıyor. Hafıza kartı çıkıyor çantasında. Hem bu olayla, hem terör örgütleri ile ilgili yazılar çıkıyor bu kartta. Bu nedenle cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. TUTUKLULUK DEVAM Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın İstanbulkartı ile ilgili nerelerde kullanıldığının sorulmasına ve sanığın ablasının da bulunduğu tanıkların dinlenmesine karar verildi. Duruşma ertelendi.