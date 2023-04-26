Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi, 2019-2021 yılları itibarıyla, ortalama 77,7 yıl olarak hesaplandı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin 77,7 yıl olduğunu açıkladı. 
  • TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu

    Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2018-2020 döneminde 78,3 yıl iken, 2019-2021 döneminde ise 77,7 oldu.
  • TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu

    KADINLAR ERKEKLERDEN 5,5 YIL DAHA FAZLA YAŞIYOR

    Türkiye'de 2018-2020 döneminde erkeklerde 75,6 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2019-2021 döneminde 75 yıl, kadınlarda 81,1 yıl iken 80,5 yıl oldu. 
  • TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu

    Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşıyor. Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı ise 5.5 yıl.
  • TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu

    BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 15 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 63,6 YIL OLDU

    Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,6 yıl oldu. Erkekler için bu süre 61 yıl iken kadınlarda 66,4 yıl oldu.
  • TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu

    BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 30 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 49 YIL OLDU

    Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49 yıl oldu. Erkekler için bu süre 46,5 yıl iken kadınlarda 51,6 yıl. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5.1 yıl.
  • TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu

    BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 50 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 29,9 YIL OLDU

    Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,9 yıl; erkekler için bu süre 27,6 yıl iken kadınlarda 32,3 yıl olarak belirlendi. 
  • TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu

    Kadınlarda 65 yaşta beklenen yaşam süresinin erkeklerden 3,5 yıl daha fazla olduğu görüldü.
  • TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu

    Türkiye'de 2019-2021 dönemi hayat tabloları verilerine göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,3 yıl olarak hesaplandı. 
  • TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu

    Erkekler için bu süre 15,4 yıl iken kadınlarda 18,9 yıl oldu. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.