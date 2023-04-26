BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 30 YAŞINDAKİ KİŞİLER İÇİN 49 YIL OLDU



Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49 yıl oldu. Erkekler için bu süre 46,5 yıl iken kadınlarda 51,6 yıl. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5.1 yıl.