Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre;

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya görevden alındı ve bu suretle boşalan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne Muhittin Bilge getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı'na İbrahim Akın atandı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Evren Altay getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne Hakan Bayri atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Selçuk Sevinç atandı.