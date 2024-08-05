YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Buna göre, ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00 en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.