Gözler TÜİK'te: Temmuz enflasyon oranı ne zaman belli olacak, beklenti anketi ne diyor?
Gözler, Temmuz enflasyon rakamları için TÜİK'e döndü. Öte yandan AA Finans tarafından yapılan beklenti anketi; TÜFE'de artış, bir önceki aya göre ise enflasyonda düşüş olabileceğine işaret ediyor. Peki, 2024 Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri gündemdeki yerini aldı. Aylık rakamlar beklenirken, bir yandan AA Finans'ın beklenti anketi yayınlandı. Analistler, Temmuz ay TÜFE oranında artış bekliyor. Peki, TÜİK Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak ve beklenti ne yönde, anket neyi işaret ediyor? İşte, detaylar...
TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini bugün yani 5 Ağustos'ta saat 10.00'da açıklayacak.
TEMMUZ AYINDA TÜFEDE ARTIŞ BEKLENİYOR
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 arttığını tahmin ediyor.
YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
Buna göre, ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00 en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,64 artış kaydetmişti.
2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: