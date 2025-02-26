TÜİK tarafından açıklanacak Şubat enflasyon verileri için geri sayım başladı. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yer alan 69 ekonomiste göre; geçen ay yüzde 2,65 olan Şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Peki, TÜİK Şubat enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak?