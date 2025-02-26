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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK enflasyon Şubat 2025: TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak, Şubat enflasyonu ne olur TEFE TÜFE artar mı, beklenti anketi sonuçları

        TÜİK Şubat enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Beklenti anketi tahmini nedir?

        Şubat ayı enflasyon verileri için gözler TÜİK'e döndü. TCMB tarafından yapılan anketin de yayınlanmasıyla bu ay TÜFE'deki artış beklentisinin yükseldiği görüldü. Mart ayında açıklanacak verilerle beraber kira artış oranı da netleşecek. Peki, TÜİK Şubat enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 12:33 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:33
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        TÜİK tarafından açıklanacak Şubat enflasyon verileri için geri sayım başladı. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette yer alan 69 ekonomiste göre; geçen ay yüzde 2,65 olan Şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Peki, TÜİK Şubat enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak?

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        ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

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        ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi.

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        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,80 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,52’sinin beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 48,39’unun beklentilerinin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 19,35’inin beklentilerinin yüzde 27,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,02 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 36,87 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 24,28 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,79‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 33,93‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,57‘sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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