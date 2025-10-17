Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.219,22 %-1,46
        DOLAR 41,9504 %0,25
        EURO 49,1738 %0,33
        GRAM ALTIN 5.855,82 %0,56
        FAİZ 40,62 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 72,88 %-0,11
        BITCOIN 105.642,00 %-2,08
        GBP/TRY 56,3696 %0,17
        EUR/USD 1,1712 %0,21
        BRENT 60,70 %-0,59
        ÇEYREK ALTIN 9.574,26 %0,56
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketim harcamalarında en yüksek pay İstanbul'un - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketim harcamalarında en yüksek pay İstanbul'un

        Türkiye'de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 24,9'u İstanbul'daki hane halklarınca yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 13:12 Güncelleme: 17.10.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüketim harcamalarında en yüksek pay İstanbul'un
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı hane halkı tüketim harcaması (bölgesel) araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

        "Hanehalkı Bütçe Araştırması"nın 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu.

        Türkiye'de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 24,9'u İstanbul'da yaşayan hane halkları tarafından yapıldı.

        İstanbul'u, yüzde 15 ile Ege Bölgesi, yüzde 12,1 ile Akdeniz Bölgesi takip etti. Toplam hane halkı tüketim harcamalarında en düşük pay yüzde 1,5 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin oldu. Bu bölgeyi, yüzde 2,3 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi, yüzde 3,1 ile Doğu Karadeniz Bölgesi izledi.

        REKLAM

        İstanbul, eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 37,8'ini, lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 31,5'ini, konut ve kira harcamalarının yüzde 27,8'ini ve kişisel bakım ve çeşitli mal ve hizmetler harcamalarının yüzde 27,1'ini yaptı.

        Hane halkı tüketim harcamaları içindeki payıyla ikinci sırada yer alan Ege Bölgesi'nde ise alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 18,2'si, mobilya ve ev eşyaları harcamalarının yüzde 16,1'i, sağlık harcamalarının yüzde 15,9'u ve lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 15,6'sı yapıldı.

        Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları içindeki payı yüzde 2,1 olurken, bu bölge alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 1,9'unu, giyim ve ayakkabı harcamalarının yüzde 1,8'ini yaptı.

        Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nin gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları içindeki payı yüzde 3,4, giyim ve ayakkabı harcamalarındaki payı yüzde 3,3, bilgi ve iletişim harcamalarındaki payı yüzde 2,6 olarak kayıtlara geçti.

        Konut ve kira harcamalarında en yüksek pay yüzde 27,3 ile İstanbul'un, en düşük pay yüzde 20,1 ile Kuzeydoğu Anadolu'nun oldu.

        Ulaştırma harcamalarının en büyük kısmı yüzde 24,3 ile Batı Marmara Bölgesi'nde, en düşük kısmı yüzde 14,6 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapıldı.

        Hane halkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının en yüksek olduğu bölge yüzde 30,2 ile Ortadoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge yüzde 15,9 ile İstanbul olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza dışı kürtaj iddiası! 2 doktora adli kontrol kararı
        Rıza dışı kürtaj iddiası! 2 doktora adli kontrol kararı
        14 yıllık vahşette cansız bedeni böyle bulundu!
        14 yıllık vahşette cansız bedeni böyle bulundu!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Nedenini açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Nedenini açıkladı!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        12 yaşındaki çocuğu öldürdü, çevredekilere ateş açtı!
        12 yaşındaki çocuğu öldürdü, çevredekilere ateş açtı!
        Kurşun yağdıran şüphelilere polisten pusu!
        Kurşun yağdıran şüphelilere polisten pusu!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        10 soruda 5G teknolojisi
        10 soruda 5G teknolojisi
        Şahika Ercümen'den Gazze için rekor!
        Şahika Ercümen'den Gazze için rekor!
        Su sorunu nedeniyle havuzlar bu kış boşaltılmayacak!
        Su sorunu nedeniyle havuzlar bu kış boşaltılmayacak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Çalışanlarımız yaşlandı
        Çalışanlarımız yaşlandı