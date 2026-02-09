Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya tiyatro sahnesinde buluştu

Yapımcılığı Aksel Bonfil ve Begüm Ertuğrul tarafından üstlenilen, hikayesi Önem Günal’a ait olan, Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği ‘Ballı Süt’ tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Prömiyerini 28 Şubat’ta Fişekhane Ana Sahne’de yapacak olan oyun, iniş-çıkışlı aile bağlarını, geçmişin izlerini ve iki kardeşin dönüşen ilişkisini ele alıyor.

Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya’nın ilk kez bir tiyatro projesinde birlikte sahneye çıktığı yapım, birbirine mesafeli iki kız kardeşin trajikomik yüzleşmesini ‘Ballı Süt’ tadında sahneye taşıyor.

İki Kız Kardeşin Yüzleşmesi…

Babaanneleri tarafından büyütülen iki kız kardeş, yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşır. Ballı Süt, bu uzaklığın ardından gelen karşılaşmaları ve geçmişle yeniden kurulan ilişkiyi anlatıyor. Oyun, farklı zaman ve mekanlarda geçen sahneleriyle kardeşliğin nasıl değiştiğine ve dönüştüğüne odaklanıyor.