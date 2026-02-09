Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya tiyatro sahnesinde buluştu
Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya'nın ilk kez bir tiyatro sahnesinde buluşturan, Anıl Can Beydilli'nin yazıp yönettiği 'Ballı Süt' prömiyerini 28 Şubat'ta Fişekhane Ana Sahne'de yapacak
Yapımcılığı Aksel Bonfil ve Begüm Ertuğrul tarafından üstlenilen, hikayesi Önem Günal’a ait olan, Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği ‘Ballı Süt’ tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Prömiyerini 28 Şubat’ta Fişekhane Ana Sahne’de yapacak olan oyun, iniş-çıkışlı aile bağlarını, geçmişin izlerini ve iki kardeşin dönüşen ilişkisini ele alıyor.
Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya’nın ilk kez bir tiyatro projesinde birlikte sahneye çıktığı yapım, birbirine mesafeli iki kız kardeşin trajikomik yüzleşmesini ‘Ballı Süt’ tadında sahneye taşıyor.
İki Kız Kardeşin Yüzleşmesi…
Babaanneleri tarafından büyütülen iki kız kardeş, yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşır. Ballı Süt, bu uzaklığın ardından gelen karşılaşmaları ve geçmişle yeniden kurulan ilişkiyi anlatıyor. Oyun, farklı zaman ve mekanlarda geçen sahneleriyle kardeşliğin nasıl değiştiğine ve dönüştüğüne odaklanıyor.
Derya ve Asiye’nin hikayesi güçlü kalmak, yalnızlaşmak ve birlikte iyileşmenin mümkün olup olmadığı sorusu etrafında ilerliyor. Acı ile mizahın bir arada olduğu oyun, iki kardeşin yüzleşmesini samimi bir dille anlatıyor.
Tülin Özen oyunun merkezindeki çatışmayı şöyle anlatıyor: "Size yüklenilen hayatla, sizin karar verdiğiniz hayat arasında seçim yaptığınızı düşünürken, geçen zamanı, kurduğunuz ilişkileri ve sonuçta en çok, sizi gerçekten tanıyan insanlara duyduğunuz ihtiyacı anlatıyor bence..."
Nilperi Şahinkaya ise ‘Asiye’ karakterini şu sözlerle ifade ediyor: "Asiye, ismi gibi asi ve kendi hayallerinin peşinden gitmek isteyen birinden, yıllar içinde bambaşka bir kadına dönüşüyor. Bu dönüşüm ablasıyla aralarındaki bağı etkileyecektir."