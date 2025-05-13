Tülin Şahin'e DSÖ'den davet Üç ay önce Avrupa Parlamentosu'nda (AP) sunum yapan Tülin Şahin, bu kez Avrupa Parlamentosu'nda onaylanan fikirlerinin ve projelerinin lansmanını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sahnesinde yapmak için davet aldı

Habertürk Giriş: 13.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:13 facebook

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