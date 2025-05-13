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        Haberler Magazin Tülin Şahin'e Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) davet - Magazin haberleri

        Tülin Şahin'e DSÖ'den davet

        Üç ay önce Avrupa Parlamentosu'nda (AP) sunum yapan Tülin Şahin, bu kez Avrupa Parlamentosu'nda onaylanan fikirlerinin ve projelerinin lansmanını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sahnesinde yapmak için davet aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:13
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        DSÖ'den davet aldı
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        Tülin Şahin, geçtiğimiz şubat ayında Avrupa Birliği (AB) kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşma yapmıştı.

        DSÖ'DEN DAVET ALDI

        Fikir ve önerileri onaylanan Tülin Şahin'e bu kez Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) davet geldi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Çok yakında Dünya Sağlık Örgütü'nde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

        Avrupa Parlamentosu'nda konuştu
        Avrupa Parlamentosu'nda konuştu
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        #tülin şahin
        #Dünya Sağlık Örgütü
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