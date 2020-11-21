Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AA

TEİS 5. Olağan Genel Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde bir otelde yapıldı.

Saydan, konuşmasında, salgın nedeniyle yaşanan gelişmelerin herkesi derinden sarstığını ve bu durumun bilim ile tıbbın önemini gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişinin bir eczacı olduğunu belirten Saydan, halkın "ilk adımda ulaştığı" sağlık çalışanının, eczacılar olduğunu söyledi.

Eczacıların virüs konusunda en başından beri çok dikkatli, tedbirli davrandığını dile getiren Saydan, "Meslektaşlarımızın virüsün yayılmasına karşı verdikleri mücadele takdire şayandır." diye konuştu.

Saydan, TEİS'in, mesleğin her türlü baskıya karşı korunması ve geliştirilmesi için vazgeçilmez bir kurum olduğunu ifade etti.

Genel Kurul öncesi TEİS ile Gazi Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan "Eczacılar İçin Kovid-19 Rehberi" kitapçığı üyelere verildi.