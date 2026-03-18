Tüm gözler Powell'da olacak

Küresel piyasalarda gözler bugün TSİ 21.00'de açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. Piyasa beklentileri, Fed’in politika faizini mevcut seviyesinde sabit bırakacağı yönünde yoğunlaşırken, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasaların yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.

Fed, 2025’in son bölümünde gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ardından daha temkinli bir politika duruşuna geçmişti. Ekonomistler, enflasyonun halen hedefin üzerinde seyretmesi ve küresel risklerin artması nedeniyle bankanın “bekle-gör” yaklaşımını sürdüreceğini değerlendiriyor.

ENERJİ FİYATLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Son dönemde yükselen petrol fiyatları ve artan jeopolitik gerilimler, Fed’in politika alanını daraltan unsurlar arasında yer alıyor. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği ve bu nedenle faiz indirimlerinin ötelenebileceği ifade ediliyor.

İNDİRİM BEKLENTİLERİ ZAYIFLIYOR

Piyasalarda daha önce 2026 yılı içinde birden fazla faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, son gelişmeler bu beklentilerin zayıflamasına neden oldu. Analistler, olası bir faiz indiriminin yılın ilerleyen dönemlerine kalabileceğine işaret ediyor.

Fed Başkanı Powell’ın karar sonrası yapacağı açıklamalar, para politikasının geleceğine ilişkin sinyaller açısından kritik önem taşıyor. Powell’ın enflasyon ve büyüme görünümüne dair değerlendirmeleri ile faiz patikasına ilişkin mesajlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.