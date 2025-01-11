Tüm kategorilerde birinci 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda; 13.64 izlenme oranı, 35.03 izlenme payı, ABC1’de 12.82 izlenme oranı, 31.41 izlenme payı, Total grubunda; 9.48 izlenme oranı, 24.68 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu. Yayınlanan bölüme, yangında ağır yaralanan Nilay’dan gelen ölüm haberi damga vurdu. Soluksuz izlenen dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile Türkiye’de 11 saat, Dünya gündeminde ise yaklaşık 5 saat X’in TT listesinde yer aldı.

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NİLAY ÖLDÜ!

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 83. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Büyük yangın felaketini yaşatan Görkem, babası Resul ile hayatını kaybederken Nilay, ağır yaralandı. Hayati tehlikesi olan Nilay’ın yoğun bakıma alındığı bölümde Sevtap, sırrını Ünallar’dan daha fazla saklayamadı. Sevtap, Mustafa’ya Nilay’ın annesi olduğunu kızının isteğiyle sakladığını itiraf etti.

Sevtap, Nilay’ın annesi olduğunu itiraf etti;

Resul’un ölümüyle yeni bir sayfa açmak isteyen Asude, Abdullah’a, ortaklığı kendisinin yürüteceğini açıkladı. Asude’nin hisselerinin başına geçmesi Abdullah ve Ömer’i kaygılandırdı. Nilay’ı kaybetme korkusu yaşayan Pembe’ye, Meri’nin moral vermesi bölümün dikkat çeken anlarına sahne olurken Kıvılcım ve Ömer’in yeniden bir araya geldiği romantik sahneler beğeni topladı.

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Kıvılcım ve Ömer’in romantik dakikaları;

Nursema, İlhami’ye âşık olduğunu Firaz’a anlattı. Nursema’nın da kendisinden hoşlandığını sanan Firaz büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Fatih’in isteğini kırmayan Doğa, Ünallar’ın evine yemeğe gittiğinde Mustafa, Sevtap’tan acı haberi aldı. Nilay’ın durumunun ağırlaştığını öğrenen Mustafa sarsılırken tüm aile Nilay’a veda etmek için hastaneye gitti. Duygusal anların yaşandığı bölümün final sahnesinde hastaneye yetişen Ünallar, Sevtap’ın “Gitti kızım” feryadını duyduklarında yıkıldılar. Aynı anda Abdullah bebeğin ilk kez ‘Anne’ demesi yürekleri dağladı.