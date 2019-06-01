İsrail güçlerinin baskı, kısıtlama ve yoğun güvenlik önlemleri altında yüz binlerce Filistinli Müslüman Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesini ihya etmek üzere Mescid-i Aksa'ya gitti. Filistinliler sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu.

POLİSLER YOLLARI TRAFİĞE KAPATTI

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından Eski Şehir sokaklarından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, Kadir Gecesi'ni ihya etmek için Harem-i Şerif'i hıncahınç doldurdu. Yüz binlerce Filistinli ile kılınan teravih namazın ardından yapılan duada Filistin'in işgalden kurtuluşu, Müslümanların birliği ve İslam ülkelerindeki savaşların sona ermesi istendi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilerle beraber 400 binden fazla Müslüman, Kadir Gecesi’ni Mescid-i Aksa'da ihya etti. Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi.

İLK KIBLE OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Gazze Şeridi'nden bu sene Filistinlilerin Kudüs'e geçişlerine izin vermeyen İsrail makamları, Batı Şeria'dan da sadece 12 yaş altı erkek çocuklar ile 40 yaş üstü erkeklerin gelişine izin verirken, kadınlara yaş sınırlaması getirmedi. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun da bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

YAŞ SINIRLAMASI GETİRİYOR

İsrail yönetimi, Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal Yahudi örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğunu öne sürerek Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılmasını istiyor.