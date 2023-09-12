Tüm vücudunu dövmelerle kaplatmak için binlerce euro harcayan 56 yaşındaki kadının ilginç tarzı
56 yaşındaki Kerstin, eşsiz tarzıyla toplum kalıplarını kırıyor. 2015 yılında dövme tutkusunu bulduğu andan beri tüm birikimini dövmeleri için kullandı ve tarzı sosyal medyada oldukça ilgi çekti.
56 yaşındaki Kerstin Tristan, bir anne ve büyükanne. Ancak ona ilk baktığımızda dikkat çeken şey, vücudunun tamamının dövmelerle kaplı olması.
Kerstin bu noktaya gelebilmek için hayatı boyunca biriktirdiği tüm birikimi harcaması gerekti.
İşin ilginç yani Kerstin, hayatının bu döneminden önce dövme sevmediğini söylüyordu ancak 2015 yılında ilk dövmesini yaptırdıktan sonra dövme onun için bir tutku haline geldi.
Kerstin, "Sadece yeni bir şey denemek istedim. Hepimiz sadece bir kez yaşıyoruz ve benim yaşımda gerçek bir şeyin yapılması gerektiğini düşündüm” dedi.
2015 yanından bu yana dövmelerine 30 bin eurodan fazla harcayan kadının ilginç tarzı ona Instagram ve Tiktok'ta binlerce takipçi kazandırdı.