6 - SIKIYSA YAKALA (2002)

(Catch Me If You Can)



Frank Abagnale (Leonardo DiCaprio), daha 19 yaşına bile girmeden milyonlarca dolar kazanmış bir dolandırıcıdır. Bazen pilot bazen doktor olur ve her seferinde insanları aldatmayı başarır. Sahte çek dolandırıcılığı nedeniyle FBI’ın radarına girmesinin ardından Tom Hanks’in canlandırdığı tecrübeli FBI ajanı Carl Hanratty tarafından takibe alınır… Aralarındaki kedi – fare oyunu bir süre sonra açıklanması zor, tuhaf bir baba – oğul ilişkisine döner. Frank’e her şeyin ötesinde ilgiye sevgiye muhtaç bir çocuk olarak bakan Ajan Hanratty’de Tom Hanks, şefkatli ve babacan karakterleri canlandırmakta ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gösteriyor. Steven Spielberg’in yönettiği film, Frank Abagnale’in ‘yarı otobiyografik’ olarak nitelenen kitabından sinemaya uyarlandı.

Toplam hasılat: $352.1 milyon