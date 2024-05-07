'Tüm zamanların en iyi dublörü' Jeannie Epper hayatını kaybetti

Aralarında Lynda Carter'ın başrolde yer aldığı TV filmi 'Wonder Woman'ın da yer aldığı 1970'ler ve 1980'lerde pek çok önemli kadın filmi ve televizyon yapımında dublörlük performansıyla damga vuran Jeannie Epper hayatını kaybetti.

83 yaşında hayata veda eden Jeannie Epper'in sözcüsü Amanda Micheli, sanatçının California'daki evinde doğal nedenlerden dolayı öldüğünü bildirdi.

Mesleğinin en iyilerinden biri olarak kabul edilen Jeannie Epper hakkında Entertainment Weekly Dergisi 2007'de 'şimdiye kadar yaşamış en iyi dublör' nitelendirmesi yaptı. Jeannie Epper, anne ve babası John ve Frances Epper'ın da dâhil olduğu dublör bir aileden geliyordu. Epper, dublör ve dublör koordinatörü olarak 70 yıllık kariyerine henüz 9 yaşındayken başladı.

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