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Uzun süredir birlikte olan ancak birkaç kez ayrılığın eşiğinden dönen eski milli futbolcu Tümer Metin ve oyuncu sevgilisi Gamze Topuz, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Katıldıkları bir televizyon programı çekiminden çıktıktan sonra soluğu alışveriş merkezinde alan Tümer Metin-Gamze Topuz çifti, bir restorana geçerek baş başa yemek yedi. Yedikleri yemeğin ardından alışveriş merkezine giren Tümer Metin ve Gamze Topuz, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.