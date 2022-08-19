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Kuraklık, savaş gemisini ortaya çıkardı 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Nazi Almanya'sı dönemine ait patlayıcı yüklü gemiler, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin azalmasıyla gün yüzüne çıkmaya başladı. Yetkililer, yaşanan kuraklıkta, Sırbistan'ın doğusunda tonlarca mühimmat içeren 20'den fazla geminin açığa çıktığını belirtti.

Görsel: İHA

Alman gemileri hakkında da kitap yazan bölge yerlisi 74 yaşındaki Velimir Trajilovic "Alman filosu arkasında biz Prahovo halkını tehdit eden büyük bir felaket bıraktı" dedi. Yetkiler, Tuna Nehri'nin karşı kıyısında yer alan bölgenin de risk altında olduğunu ifade etti.

Avrupa'da meydana gelen kuraklıkla birlikte nehirlerdeki su seviyelerinin azalması nehir trafiğini de olumsuz yönde etkiledi. Yetkililer bölgede inceleme başlattı.

Görsel: İHA

Sırp hükümeti gemilerin kaldırılması ve patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi için Mart ayında ihale başlatmıştı. Operasyonun maliyetinin ise 29 milyon Euro (yaklaşık 528 milyon Türk Lirası) olacağı tahmin ediliyor.