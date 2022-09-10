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Tunç Soyer'in sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de" dedi

Son dakika: Tunç Soyer'in sözlerine tepki
Tunç Soyer'in sözlerine tepki
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HABERTURK.COM / AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyet'imize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek, milletimizin kimliğine saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, ülkeye yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef almasının şuursuzluk olduğunu ifade etti.

Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışanların milletin egemenlik hakları ile sorunu olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bütün siyasi misyonu Cumhuriyet'imiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyet'imize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de."

TUNÇ SOYER NE DEMİŞTİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece, saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular. Ve bir sabah, emperyalist ülkelerin askerleri kirli çizmeleri, kirli emelleriyle Körfez’in sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Ve yine o sabah, tam da bu bulunduğumuz yerden, Kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi. O ses, sadece bir kurşunun sesi değil, İzmir’den tüm Anadolu’ya yayılacak bir direnişin müjdecisiydi. 'Sen başlat. Bitiren bulunur' Hasan Tahsin’in ilk kurşunuyla yazdığı son yazısı, yeri, göğü kapladı. Anadolu, geleceğin Türkiye’sini inşa etme çağrısını çoktan duymuştu. Babalar işini bıraktı. Analar ocağıyla, köylü toprağıyla vedalaştı. Fırıncılar fırınını, terziler makasını, bakkallar dükkanını hiç gözünü kırpmadan bıraktı ve yola çıktı. Anadolu! Direnmek için hem yardan hem serden vazgeçti. Böylece yeryüzünün gördüğü en büyük yürüyüş başladı. Mermi mermi, süngü süngü, kağnı kağnı, katar katar. Anadolu’nun kurtuluş yürüyüşünü artık hiçbir güç durduramazdı. Atamız’ın 'ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir' sözü, tam yüz yıl önce bugün, aziz şehrimiz İzmir’de muazzam bir zaferle sonuçlandı” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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