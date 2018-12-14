İçişleri Bakanı Süleyman SoyluTunceli'de bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığını söyledi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Tunceli'de güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda bir mağara içinde 6 teröristin kıstırıldığı ifade etti. Bakan Soylu, "Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek" dedi.

Bakan Soylu, ayrıca dağlarda toplam 700 teröristin kaldığını belirterek "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez" dedi.

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