Tunceli'de mağarada sıkıştırılan teröristler etkisiz hale getirildi



Tunceli Valiliği, mağaradaki teröristlere yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Mağaraya 13 Aralık'tan bu yana karadan ve havadan sürdürülen operasyonla bütün teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda; bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya gerçekleştirilen Karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde ve dışında 84 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

KARADENİZ'DEN YALIN AYAK KAÇTILAR, TUNCELİ'DE MAĞARAYA SIKIŞTILAR

Terör örgütü PKK’nın Karadeniz Açılım Grubu'ndan geriye kalan iki terör örgütü üyesine destek için bölgeye gönderilen ve grup lideri olduğu tespit edilen ‘Çiyager’ kod adlı Serdar Bekmez’in Yağlıdere ilçesi kırsalında öldürülmesinden sonra bölgeden kaçan 6 bölücü terör örgütü üyesinin Tunceli’de 30 PKK’lının sıkıştırıldığı mağarada olduğu belirlendi.

İHA'nın haberine göre, Karadeniz’den kaçan 'Agir' kod adlı İranlı teröristin yanı sıra ‘Akif’ kod adlı Şahin Önen, gri listede yer alan ‘Mahsum’ kod adlı Mehmet Fatih Demir, gri listede yer alan ‘Rızgar’ kod adlı Abdulkeri Avras, ‘Razzan’ kod adlı Gürkan Düz ve Bahoz Amed kod adlı teröristlerin içinde bulunduğu mağarada aralarında örgütün lider kadrosunda yer aldığı belirlenen teröristlerin de olduğu bilgisine ulaşıldı.

JÖPER’LER KARADENİZ'DEN TUNCELİ'YE SEVK EDİLDİ



Trabzon’un Maçka ilçesinde Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 Yaşındaki Eren Bülbül’ün şehit edilmesinin ardından bölgeye gönderilen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri 2018 yılı içinde Doğu Karadeniz'de örgüte büyük darbe vurdu. Baştan örgütün sözde bölge sorumlusu ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın ve sözde bölge komutanı ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner’i etkisiz hale getiren timler toplamda 7 PKK’lıyı zorlu arazi şartları ve hava koşullarına rağmen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirdi. Bölgedeki başarısının ardından JÖPER timleri son olarak Tunceli'de mağarada sıkıştırılan teröristleri etkisiz hale getirmek için Tunceli'ye sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ