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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tunceli'de TIR devrildi: 50 küçükbaş öldü | Son dakika haberleri

        Tunceli'de, devrilen TIR'daki 50 küçükbaş öldü

        Tunceli'de kontrolden çıkarak devrilen TIR'daki 50 küçükbaş öldü, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 22:13 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:13
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        Tunceli'de TIR devrildi: 50 küçükbaş öldü
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        Tunceli'deki kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Elazığ karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gümüşhane’den Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine seyir halinde olan, göçerlere ait küçükbaşların taşındığı sürücüsünün ismi öğrenilmeyen TIR, Atatürk Viyadüğü çıkışında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, dorsedeki 50 küçükbaş öldü, 200’ü de ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Yaralı sürücüye de sağlık ekipleri kaza yerinde müdahalede bulundu. Kazada kurtulan hayvanlar alanda korumaya alınırken, devrilen TIR ise İl Özel İdaresi’ne ait vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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