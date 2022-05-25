Tunceli'nin farklı bir coğrafyası olduğunu ifade eden Taş, "Burada göller, şelaleler ve hiçbir yerde bulunmayan çeşit çeşit çiçekler var. İsviçre'nin doğası da çok güzel ama burası bana göre her yerden daha güzel. Muhteşem bir doğası var ve herkese tavsiye ediyorum, gelip görsünler. Tunceli her mevsim bir başka güzel" diye konuştu.