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Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

Doğa tutkunlarının yeni gezi rotası olan Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Sarıgül Yaylası, zirvesi karla kaplı dağlar arasında yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

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AA
  • 01
    Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

    İlkbaharın gelişiyle tabiatın canlandığı Pülümür'de, yeşillenen meralar ile kırlarda açan çiçekler güzel manzaralar oluşturuyor.

     
  • 02
    Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

    AA'nın haberine göre her mevsim el değmemiş doğasıyla öne çıkan ilçede, Ağlayan Kayalar, Gelin Odaları, Hatun Köprüsü ve Arapkızı Dağı turizme canlılık katıyor. 
  • 03
    Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

    İlçedeki Meydan ve Buyer dağları arasında yer alan Sarıgül Yaylası da özellikle bahar aylarında turistlerin gezi rotasında yer alıyor.
  • 04
    Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

    Araçlarıyla il merkezinden yola çıkan doğa tutkunları, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Pülümür'e bağlı Kocatepe köyüne ulaşıyor. 
  • 05
    Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

    Buradaki köy kahvesinde bir süre dinlenen doğa tutkunları, mola bitiminde tekrar araçlarına binerek Sarıgül Yaylası'na doğru hareket ediyor.
  • 06
    Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

    ZORLU YOLCULUĞUN SONUNDA GÜZELLİKLERE KAVUŞUYORLAR

    Dağlık arazide zorlu ulaşım sonrası yaylaya kavuşan doğaseverler, yemyeşil tabiat ve zirvesi karlı dağları aynı kadrajda görmenin heyecanını yaşıyor.
  • 07
    Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

    Dağlarındaki kar ve buzulları, alçak rakımlı bölgelerdeki akarsuları, yeşeren bitki örtüsü ve açan çiçekleriyle dikkati çeken yayla, şu sıralar yaptıkları doğa gezintisi ile şehrin stresinden uzaklaşarak keyifli vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.
  • 08
    Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

    "DOĞASEVERLERİ BURAYA DAVET EDİYORUM"

    İz Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kemal Özdemir, Hakkari'den Tunceli'ye gezi turu düzenlediklerini söyledi.
  • 09
    Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

    Kentin doğasına hayran kaldığını belirten Özdemir, "Rehberimizden bizi dört mevsimi görebileceğimiz bir yere götürmesini istedik ve Sarıgül Yaylası'na geldik. Bu yayla hem yüksek hem de şelalelerin aktığı, çiçeklerin açtığı ve aynı zamanda buzulların olduğu bir bölge. Burayı görmekten dolayı büyük mutluluk duyduk ve çok zevk aldık" dedi.
  • 10
    Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

    Özdemir, Tunceli'nin, doğası kadar insanlarının da güzel olduğunu dile getirerek, "Her gittiğimiz yerde samimi ve bize yardım etmek isteyen insanlarla tanıştık. Kentte herkese yardımcı olabilecek insanlar var. Bütün doğaseverleri buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
  • 11
    Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

    "TUNCELİ HER MEVSİM BİR BAŞKA GÜZEL"

    Doğaseverlerden Elif Taş da her yıl mayıs ayında İsviçre'den memleketi Tunceli'ye tatile geldiğini söyledi.

     
  • 12
    Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

    Tunceli'nin farklı bir coğrafyası olduğunu ifade eden Taş, "Burada göller, şelaleler ve hiçbir yerde bulunmayan çeşit çeşit çiçekler var. İsviçre'nin doğası da çok güzel ama burası bana göre her yerden daha güzel. Muhteşem bir doğası var ve herkese tavsiye ediyorum, gelip görsünler. Tunceli her mevsim bir başka güzel" diye konuştu.
  • 13
    Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu
  • 14
    Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

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